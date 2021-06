Aggressione a Pordenone, stop per 75 giorni al bar

Questa mattina, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone hanno eseguito una serie di provvedimenti decisi dal Questore Marco Odorisio in seguito a due gravi episodi di cronaca che hanno interessato il centro città negli ultimi giorni.

La prima tappa è stata il Bar Commercio, per il quale è stata disposta la chiusura per 75 giorni a seguito degli accertamenti condotti dopo la violenta rissa del tardo pomeriggio di lunedì 14 giugno. I poliziotti hanno accertato come intorno alle 17, il 26enne cittadino albanese protagonista dell’aggressione si fosse presentato nel locale già in preda a un forte ed evidente stato di ubriachezza. Ciò nonostante gli sono stati serviti altri superalcolici. Intorno alle 18.30, il giovane, per una sigaretta rifiutata, aveva colpito all’occhio un avventore pakistano, provocandogli una contusione giudicata guaribile con quattro giorni di prognosi.

Dalle indagini, è emerso come il 26enne aveva iniziato alle 11 del mattino un ‘tour alcolico’, assieme a un connazionale, facendo tappa in ben tre locali del centro, ordinando in ognuno numerosi drink superalcolici, risultando fin da subito alterato e spendendo alcune centinaia di euro.

Il Questore ha, quindi, disposto e fatto notificare questa mattina tre provvedimenti di diffida nei confronti dei titolari dei altrettanti bar che hanno contribuito a determinare lo stato di ubriachezza del giovane, poi culminato nell’aggressione.

Il Questore ha, poi, inviato al Comune di Pordenone la proposta di revoca della licenza del Bar Commercio, in quanto per il locale era già stata disposta una chiusura di un mese il 25 gennaio 2018.

Infine, gli agenti delle Volanti hanno notificato quattro Daspo urbani nei confronti di altrettanti cittadini residenti in città, con il divieto di accesso e stazionamento per la durata di due anni agli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nell’area compresa tra via Santa Caterina, viale Trento, viale Trieste, viale Cossetti, piazza Risorgimento, viale Libertà, viale Dante, via Cavallotti, via Brusafiera, piazzale Ellero, piazza XX Settembre, piazza Cavour, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi.

“Negli ultimi due episodi che si sono verificati in piazza Risorgimento con la spaccata nella notte di giovedì 10 giugno ai danni del negozio di telefonia K2 Phone Center & Internet Point e l’aggressione di lunedì 14 giugno, il comune denominatore è stata l’accertata smodata assunzione di superalcolici nei locali cittadini. Anche i due ragazzi pordenonesi della spaccata, oltre ad ammettere gli addebiti, hanno ricostruito una serata trascorsa con due ragazze in diversi locali del centro, con drink superalcolici che ne hanno poi determinato uno stato di grave alterazione, fino ad arrivare alla commissione della spaccata”.

“Anche nell’episodio di lunedì, l’aggressore ha agito in stato di ubriachezza per un tour alcolico di nove ore, dove ha acquistato drink per centinaia di euro nei bar. E’ evidente come in questi due episodi emerga una problematica riconducibile a un’esagerata somministrazione di bevande superalcoliche, che poi hanno determinato gli eventi in questione. I dispositivi di controllo del territorio hanno prontamente dato una risposta, contestualizzando e individuando gli autori dei due episodi nel giro di poche ore”.

“La Questura è sempre attenta ad ascoltare le segnalazioni che arrivano dal territorio, però è bene sottolineare come le segnalazioni relative a piazza Risorgimento e vie limitrofe siano minimali e perfettamente in linea con le altre aree urbane, tanto che quello stesso residente nella zona che lamenta situazioni di disagio non ha mai segnalato alcunché alla Questura o agli altri Enti, in quanto l’unica segnalazione è quella giunta nel febbraio 2018 relativa a un sinistro stradale occorso in piazza Risorgimento”. Il Questore ringrazia i cittadini di Pordenone e dell’ex Provincia per il loro alto senso civico, di legalità e di sicurezza partecipata, che pongono il Friuli Occidentale ai vertici delle classifiche della qualità di vita e di vivibilità. “Continueremo ad ascoltare il territorio, a ricevere ed esaminare tutte le istanze e segnalazioni che ci pervengono, dando le nostre immediate risposte in termini di sicurezza concreta e reale ai cittadini ed alla comunità”.