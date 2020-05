Aggressione al'ex Cavarzerani, ferito un operatore

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, insieme alla Polizia di Stato, sono intervenuti nell'ex caserma Cavarzerani, in via Cividale, dove, poco prima, un cittadino afgano di 21 anni, ospite richiedente protezione internazionale, ha sferrato una testata a un operatore in servizio nella struttura di accoglienza.

Quest'ultimo ha riportato una ferita alla mandibola; è stato trasportato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato medicato. Per lui la prognosi è di cinque giorni.

Anche il cittadino straniero, in evidente stato di ubriachezza per l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche, ha perso l'equilibrio ed è andato a finire contro un infisso, riportando una ferita al volto, sul sopracciglio sinistro, giudicata guaribile in 10 giorni.