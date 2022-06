Aggressione alla studentessa dello Stringher, l'atto sarebbe premeditato

“Solo alcuni giorni fa era intervenuta a scuola parlando del problema dell’omertà ricordando Falcone e Borsellino. Ora, dopo l’aggressione da parte di una compagna, non si sente tutelata dall’istituto”. A dirlo è Edi Sanson, presidente dell’Associazione ‘I nostri diritti’, in merito alla studentessa dello Stringher di Udine aggredita lunedì scorso da una compagna, prima in classe, poi appena fuori dalla scuola. Il motivo? Aveva fatto la spia.

Tutto è cominciato sabato mattina, quando una compagna ha incendiato lo spruzzo di un deodorante spray. La vittima ha raccontato ai professori quanto aveva visto. Per tutta risposta, due giorni dopo la ragazza che aveva dato fuoco allo spray l’ha colpita in faccia con lo zaino e poi, a fine lezioni, l’ha aspettata fuori dall’istituto e presa a pugni e calci.

La ragazza ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni e la famiglia ha dato all’Associazione l’incarico di tutelare la giovane, seguita anche dalla psicologa Loreta Ucini e dalla criminologa Linda Pontoni, e ha sporto denuncia.

“Oggi - spiega Sanson - abbiamo fatto un’integrazione alla denuncia per sottolineare alcuni aspetti che potrebbero far luce su altre persone coinvolte e sulla premeditazione di quanto accaduto. La vicenda è stata filmata in tre occasioni: l’incendio della bomboletta, la prima aggressione avvenuta in classe, dove è intervenuto un professore, la seconda aggressione appena fuori dalle mura scolastiche. In particolare - continua - si dovrà accertare se la studentessa che ha aggredito la ragazza e quella che ripreso la scena abbiano lasciato l’istituto prima della fine delle lezioni. Abbiamo recuperato solo le prime immagini. Quelle relative alle aggressioni risulterebbero cancellate”, conclude.