Aggressione contro i Carabinieri durante l'evento anti-violenza

Ieri sera, poco dopo le 19, i carabinieri della Squadra Operativa di supporto del 13esimo Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, in servizio di ordine pubblico nell'ambito della manifestazione "Corteo per la giornata contro la violenza di genere", hanno arrestato un uomo di 49 anni di Mortegliano, pregiudicato. È successo in piazza Libertà a Udine.

L'uomo, completamente ubriaco, senza alcun motivo, al passaggio dell'automezzo dei Carabinieri, che apriva il corteo, si è scagliato contro il veicolo tenendo in mano una cinghia dei pantaloni con la quale ha danneggiato lievemente una fiancata del mezzo.

Il 49enne ha opposto resistenza e ha minacciato i militari pesantemente. Subito è intervenuto un equipaggio della sezione Radiomobile della Compagnia di Udine che ha ammanettato l'uomo, per evitare che potesse ferire qualche persona oppure sé stesso. E' stato portato in caserma; per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà lunedì 25 novembre.