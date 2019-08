Aggressione e rapina nella notte in piazza Oberdan

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per rapina in concorso due cittadini pakistani, classe 1999 e classe 1997, entrambi residenti a Trieste. Assieme ad altre tre persone avevano bloccato in piazza Oberdan un loro connazionale e, a seguito di alcuni dissapori con la vittima, il 20enne lo ha colpito al volto e ferito all’avambraccio con un piccolo coltello. Quindi gli ha rubato il portafoglio e si è dato alla fuga assieme agli altri.

Poco dopo l’aggredito ha notato una Volante in via Carducci e gli operatori gli hanno prestato soccorso e hanno informato la sala operativa di quanto accaduto. Dai riscontri effettuati e dalle informazioni ricevute dal ferito, che è stato portato da personale del 118 all’ospedale di Cattinara, altre Volanti si sono recate presso una struttura d’accoglienza in Campo San Giacomo e hanno rintracciato i due aggressori, che sono stati accompagnati in Questura. Dopo le formalità di rito, sono stati denunciati. Non sono stati rinvenuti né il coltellino né il portafoglio contenente 200 euro e i documenti dell’aggredito.