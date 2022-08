Aggressione in via Carducci, a pochi passi dalla sparatoria del 2021

Nuovo episodio di violenza questa mattina in via Carducci, a Trieste, dove poco meno di un anno fa ci fu una sparatoria. Questa volta non dovrebbero esserci torti amorosi, ma sgarbi professionali all'origine della violenta aggressione.

Un imprenditore edile di origine kosovara è stato picchiato da un altri due uomini che la Polizia di Stato sospetta possano essere suoi connazionali. La particolarità dell’episodio è legata alla location visto che l’aggressione è avvenuta a pochissimi passi dal bar di via Carducci dove lo scorso settembre due bande di kossovari si erano affrontate a colpi di pistola.

Dalla ricostruzione sembra che l’aggredito, intorno alle sette del mattino, avesse appena parcheggiato davanti al bar per dirigersi a piedi in una zona poco distante per comprare le sigarette. Gli aggressori lo avrebbero colpito con dei bastoni per poi darsi alla fuga.

La vittima, benché sanguinante, è comunque riuscita a raggiungere il bar, dove è stata soccorsa e raggiunta dalla Polizia, sopraggiunta nel frattempo che l’ha trovato con un martello in mano che, ha spiegato, ha usato per legittima difesa.