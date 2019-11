Aggressione sessuale alla ex, divieto di avvicinamento

Non si rassegnava alla fine della loro relazione, troncata oltre un anno fa dalla ex. Per questo un 47enne di Brugnera aveva continuato a tormentare la donna, importunandola con messaggi e telefonate, nella speranza di poterla rivedere. Ad agosto l’episodio più grave, quando l’uomo l’aveva raggiunta alle spalle mentre stava camminando per strada e aveva iniziato a molestarla e palpeggiarla, alzandole la gonna. La donna aveva chiesto aiuto e alcuni passanti erano intervenuti in suo soccorso, mettendo in fuga l’aggressore.

Grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti dai Carabinieri di Polcenigo, il pubblico ministero Marco Faion ha chiesto e ottenuto il provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso dal giudice Eugenio Pergola. Il 47enne dovrà mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalla donna e non potrà comunicare in alcun modo con lei. Qualsiasi violazione della misura determinerà il suo aggravamento o la sostituzione con altra più grave, come disposto dal codice rosso.