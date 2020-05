Aggressione sessuale sui Bastioni, proseguono le indagini

“Ritengo che il silenzio, in alcuni particolari circostanze, sia il comportamento più adeguato per rispettare il dolore delle persone. Quanto accaduto è grave e nessuno pensa di minimizzare una vicenda tristissima”. Ritorna così il Sindaco di Palmanova Francesco Martines, sulla vicenda dell’aggressione avvenuta la scorsa domenica sui Bastioni della città stellata.

“Le forze dell’ordine stanno intensamente indagando alla ricerca del responsabile, che mi auguro venga trovato il prima possibile: il fatto che ci sia stato un testimone oculare, aiuta sicuramente le indagini e ci fa ben sperare. Come Amministrazione comunale, e io in prima persona, siamo stati da subito vicini alla signora e alla famiglia, sentendoli telefonicamente. Agli stessi abbiamo assicurato che ci siamo e ci saremo, sia per l’assistenza legale che psicologica. Alle forze dell’ordine abbiamo fornito tutti gli strumenti e le informazioni utili all’indagine, in modo da assicurare alla giustizia, prima possibile, il criminale che ha commesso il fatto”.

“Alcuni cittadini sui social, oltre ad esponenti politici, si sono avventati sull’accaduto con giudizi strumentali e viziati da pregiudizi tali che non aiutano in alcun modo la vittima e tanto meno la ricerca del responsabile. Valutazioni ingenerose, inutili e dannose per la città, tanto più se compiuti da persone che nulla, fino ad ora, hanno fatto per Palmanova e che adesso pensano di sfruttare un isolato e tragico fatto di cronaca per un po’ di misera visibilità. Si vuole gettare discredito su una città intera che si sta tanto impegnando per ripensare un suo futuro in veste turistica attraverso una progettualità che punta alla valorizzazione dei Bastioni. Sulla sicurezza certamente vanno fatti dei ragionamenti, ma non è nostra intenzione militarizzare una città e tantomeno penso sia possibile controllare giorno e notte un’area di un milione e mezzo di metri quadrati”.

E conclude Francesco Martines: “Continueranno e si intensificheranno i controlli di polizia. Da tempo stiamo lavorando intensamente per la realizzazione di un’illuminazione completa su tutta la cinta bastionaria. Assieme alle forze di polizia e ai servizi sociali, siamo impegnati nel prevenire eventuali sacche di illegalità ed emarginazione. Palmanova e i suoi Bastioni sono un posto sicuro”.