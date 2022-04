Aggressioni in piazza Garibaldi, scattano due Daspo urbani

Nei giorni scorsi in piazza Garibaldi, a Trieste, si sono verificati alcuni episodi di violenza che hanno richiamato ancora una volta l’attenzione su quest’area della città, già teatro di precedenti aggressioni.

Per contrastare questa ‘escalation di tensione’, il Questore di Trieste Pietro Ostuni ha emesso due Daspo urbani, curati dalla Divisione Anticrimine, a carico degli autori delle aggressioni, due cittadini kosovari.

Nel primo caso, nel pomeriggio del 28 marzo, un kosovaro aveva aggredito più connazionali in un bar, venendo poi arrestato dalla Polizia locale per tentato omicidio e lesioni personali. L’uomo aveva sferrato diversi fendenti, usando un coltello da cucina e un cacciavite, ferendo alcuni avventori seduti ai tavolini all’esterno del locale.

Nel secondo episodio, che si è verificato alle prime ore del mattino del 15 aprile, un altro cittadino kosovaro, all’esterno di un’attività in via Settefontane, aveva colpito con due pugni al volto un cittadino indiano e un’altra persona intervenuta per sedare l’aggressione. Le violenze sono poi proseguite in piazza Garibaldi dove l’uomo ha afferrato un apribottiglie, infilzandolo nell’avambraccio di un cittadino rumeno. Non pago, ha poi lanciato bottiglie e bicchieri di vetro verso altre persone e danneggiato varie attrezzature all’interno di un altro locale.

Solo l’intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato ha permesso di riportare la situazione alla calma; il kosovaro è stato denunciato per lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento.

Ora, con il Daspo, i due aggressori non potranno accedere o stazionare nei paraggi di alcun locale della zona di piazza Garibaldi per sei mesi.