Agricoltore si accascia e muore sul colpo

Tragedia nelle campagne di Rivignano Teor nel pomeriggio. Un contadino del posto si era recato nei terreni di sua proprietà quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Si tratta di un pensionato di 77 anni, residente nel comune. Inutili, purtroppo, i tempestivi soccorsi prestati dal personale medico di un'ambulanza inviata celermente dalla Centrale Sores di Palmanova. Per l'anziano non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso da parte del medico legale, giunto poco dopo sul posto.

Nei campi dove è accaduta la tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Rivignano. Lutto in paese per il decesso improvviso di questo pensionato molto conosciuto e stimato.