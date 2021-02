Ai cappotta con l'auto nella boscaglia, paura per una donna

Incidente intorno alle 20 di ieri, a San Giovanni al Natisone, in località Cascina Rinaldi. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità, una donna di 49 anni, residente nella zona di Cormons, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada, dentro un boschetto.

Dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e, subito dopo, i colleghi del Distaccamento di Cividale del Friuli. È stato inviato anche l'equipaggio di un'ambulanza poiché si temeva che la donna fosse rimasta ferita in maniera grave. Fortunatamente, nonostante l'impatto, per lei nessuna particolare conseguenza sanitaria. Solo qualche botta e tanto spavento.

Danni importanti invece alla vettura, una Mini One, che è stata recuperata dal carroattrezzi. Nessun particolare disagio per la viabilità. L'incidente si è verificato vicino al ponte sullo Judrio, al confine tra la provincia di Udine e quella di Gorizia.