Ai domiciliari, evade due volte nella stessa giornata

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di via Hermet, a Trieste, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti in città nel weekend, hanno arrestato per evasione – per ben due volte nella stessa giornata – un pregiudicato classe 1958 in regime di arresti domiciliari.

L’uomo, sottoposto alla misura restrittiva in un’abitazione nel quartiere di San Giacomo, non distante dal Comando Provinciale dell’Arma, è stato trovato a passeggio sotto casa da una pattuglia della Sezione Radiomobile una prima volta verso le 13 di venerdì. I Carabinieri lo hanno controllato e, accertato che non aveva alcuna autorizzazione per uscire di casa, lo hanno dichiarato in arresto e sottoposto nuovamente ai domiciliari. Dopo poche ore, nella notte tra venerdì e sabato, è stato nuovamente sorpreso fuori casa, ancora da una pattuglia dell'Arma. Anche in questo caso, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e riaccompagnato presso la propria abitazione.

La Stazione Carabinieri di Rozzol ha, invece, arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 24enne pregiudicato. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Trieste a seguito delle ripetute violazioni della misura cautelare dei domiciliari a cui il giovane era sottoposto. Terminate formalità di rito, l’arrestato è stato associato al Coroneo.

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nella prima mattinata di domenica, nel corso di un controllo di retrovalico, hanno intercettato un ricercato rumeno 24enne. Lo straniero viaggiava a bordo di un autobus diretto in Spagna che è stato fermato e controllato dai militari. Dalle verifiche svolte sui passeggeri è emerso che il giovane deve scontare una pena di un anno e dieci mesi di reclusione per una rapina impropria commessa nel 2016 in provincia di Pisa ai danni di una coppia di turisti stranieri. È stato dichiarato in arresto e accompagnato al Coroneo.