I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli stanno intervenendo, intorno alle 15, ad Aiello del Friuli, per un incendio divampato in una pertinenza di un'azienda agricola in via del Crist. A bruciare diverse rotoballe. Il fumo prodotto dalla combustione ha creato una colonna molto alta, visibile a chilometri di distanza.

Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.