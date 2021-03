Un uomo di 73 anni è stato colto da un malore poco prima delle 10 di questa mattina, mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, a Joannis di Aiello del Friuli.

Inutili i soccorsi richiesti dai familiari che vivono con lui.

Per il pensionato, Gianfranco Pellegrini, stroncato con ogni probabilità da un infarto, non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso.