Aiuti all'Ucraina, nuova spedizione da Palmanova

Continuano gli aiuti per l'Ucraina: sono partiti questa mattina da Palmanova, hub nazionale assieme al centro di Avezzano, i convogli con ambulanze, farmaci e dispositivi elettromedicali messi a disposizione dal Servizio nazionale della Protezione civile.

I mezzi e i materiali per l'assistenza alla popolazione ucraina arriveranno lunedì a Suceava, in Romania, vicino al confine con il Paese in guerra.

🔴🔴🔴CRISI #UCRAINA: DA HUB PROTEZIONE CIVILE #PALMANOVA AIUTI A CONFINE ROMANIA🔴🔴🔴



Questa mattina il personale della @ProtCivReg_FVG al lavoro per la partenza del convoglio con le #ambulanze. La @regioneFVGit, insieme alle altre Regioni e @DPCgov, è pronta ad aiutare. pic.twitter.com/gFfWkav7Ab — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) March 12, 2022

Si tratta della terza spedizione, dall'inizio del conflitto, coordinata dalla Protezione civile regionale, dopo quella partita l'8 marzo, con i primi quattro camion di aiuti umanitari, e quella che ha lasciato ieri Palmanova, sempre composta da quattro camion carichi di materiale sanitario, per dare sostegno e conforto ai profughi.