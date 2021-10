Al bar o al ristorante senza Green Pass, scattano le sanzioni

Sono stati intensificati, nelle ultime settimane, i controlli dei Carabinieri del Nas, il Nucleo a tutela della salute, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid nei locali. Negli ultimi giorni, solo in Fvg, sono scattate 19 multe, tra avventori e gestori di bar e ristoranti, per inosservanza delle disposizioni sul Green Pass e, nei caso dei titolari, per omessa verifica del certificato.

Nel dettaglio, sono state sei le sanzioni nell’ex provincia di Udine e altrettante nell’Isontino, a cui si aggiungono quattro multe nel Friuli Occidentale e tre nell’area giuliana.

I controlli dei Nas proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai prezzi dei test Covid nelle farmacie che, in base alle disposizioni nazionali e alle ulteriori indicazioni della Regione, in Fvg non possono superare i 15 euro per gli adulti e gli 8 euro per i minori.