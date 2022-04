Al Bearzi arriva il Presidente Mattarella

Sarà una giornata di festa, ma anche di riflessione, quella che si apprestano a vivere gli studenti dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, che oggi accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questa mattina il Capo dello Stato, davanti agli studenti del Bearzi, ricorderà Lorenzo Parelli, lo studente 18enne vittima di un infortunio mortale in azienda nell’ultimo giorno di tirocinio. La notizia della visita - comunicata l'8 aprile scorso dal direttore don Lorenzo Teston e della preside Lucia Radicchi, dopo aver ricevuto una telefonata dal Quirinale - è stata accolta con entusiasmo dall'Istituto salesiano, duramente colpito dalla morte del suo giovane studente.

"Una perdita incolmabile - ha sottolineato don Teston - ma la visita del Presidente dà grande speranza a tutti. Noi gli faremo sentire il calore della nostra comunità educativa, mostrando il senso dell'opera di San Giovanni Bosco che, qui a Udine, unisce formazione, lavoro e scuola a beneficio della gioventù, del territorio e delle aziende".

Il Presidente visiterà gli ambienti del Bearzi e avrà poi un momento d'incontro con le autorità, le rappresentanze degli studenti e di alcune famiglie nella palestra. Previsto anche un momento privato, espressamente dedicato ai genitori del giovane di Castions di Strada.

Il Presidente arriverà a metà mattinata, tra le 10.30 e le 11, all’aeroporto di Rivolto da dove partirà per raggiungere l’istituto salesiano. “Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro” aveva detto Mattarella il 3 febbraio, durante il suo discorso d'insediamento per il secondo mandato al Quirinale.

Una chiamata era arrivata anche ai genitori del 18enne. “Il nostro dolore è immutato, ma desideriamo tenere alta l’attenzione su ciò che è successo per garantire la sicurezza mancata”, ha sottolineato la mamma di Lorenzo, Maria Elena Dentesano.