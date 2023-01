Al figlio scappa la pipì, lui finisce in carcere

Finisce in carcere per colpa della pipì del figlio. E' la curiosa vicenda capitata a un cittadino rumeno di 39 anni, arrestato dai Carabinieri di Prosecco. L'uomo, che deve scontare due mesi di resclusione per un'invasione di terreni commessa ad Ancona 10 anni fa, stava percorrendo l'ex provinciale 35 in Comune di Sgonico con la famiglia quando ha dovuto fare una 'sosta tecnica' in un'area di servizio per permettere al bambino di andare al bagno.

Purtroppo per lui, la fermata ha attirato l'attenzione dei militari dell'Arma, che lo hanno riconosciuto e arrestato. Il 39enne è stato portato nel Carcere del Coroneo a Trieste.