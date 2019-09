Al Mr. Charlie è tempo di MartedItaliano e Droom

All'inizio settembre 2019 l'estate di Mr.Charlie, a Lignano Pineta, continua con party da non perdere.



Il 3 ed il 10 settembre 2019 al Mr.Charlie come ogni martedì prende vita MartedItaliano. Non è certo la solita serata in discoteca. In particolare il 20 agosto c'è pure l'After Party del Festivalshow. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca... In console c'è Tommy de Sica. Martedì 3 settembre il sottotitolo della festa è Un'estate infinita. L'ultimo appuntamento è invece previsto per il 10 settembre: è L'ultima notte di un'estate italiana.



Sabato 7 settembre invece prende vita Droom, festa studentesca di fine estate. Ecco come lo staff di Mr.Charlie presenta l'evento: "ci sono momenti di questa estate che vorresti rivivere all'infinito. Ogni sapore, suono ed immagine. Ogni amicizia, amore ed incontro. Il vento tra i capelli, la sabbia sui piedi e l'acqua sulla pelle. Vorresti riviverli un milione di volte, per un'ultima volta, prima di ricominciare. Rivivi tutti i tuoi ricordi più belli di questa estate, un ultima notte. Sabato 7 settembre arriva Droom, la studentesca di fine estate"In console tra gli altri: Niko, Gasta, Andrea Lizzio e Nicky M.