Al Narodni Dom il ricordo di Boris Pahor

Boris Pahor "fu un grande europeista e sarà di ispirazione anche dopo la sua morte. Sarà sempre presente, come un'autorità morale. Con la sua esperienza di vita ha fatto un intervento positivo nel mondo, a Trieste, in Slovenia e in Europa. L'auspicio è che sia d'ispirazione per le nuove generazioni, con la speranza che vivano in un'Europa di pace, di collaborazione. Speriamo che questa sia l'eredità di Boris Pahor". Lo ha detto il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, a margine della cerimonia organizzata questa sera al Narodni Dom di Trieste per ricordare lo scrittore sloveno con cittadinanza italiana.

"Boris Pahor - ha aggiunto il Presidente sloveno - è stata una personalità molto importante per il nostro sviluppo dopo l'indipendenza: sempre critico, però sempre presente per dare uno spunto per fare un mondo più bello e di pace".

Intervenendo davanti a una sala gremita, alla presenza di autorità e familiari dello scrittore, Borut Pahor ha ricordato come lo scrittore "ha incarnato l'esperienza nazionale slovena del ventesimo secolo e la resistenza contro i totalitarismi. E aveva trovato nella coscienza collettiva slovena la sua ancora morale. Anche grazie lui la rinascita politica slovena è stata cosi europea fin dall'inizio".

La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio mentre su uno schermo veniva proiettata un'immagine dello scrittore. A seguire una serie di letture tratte dalle sue opere.

All'ingresso, su un banco, un album che raccoglieva le firme di chi arrivava. Tra queste anche quella del Presidente Pahor.

"Boris Pahor è stato e resterà, grazie ai suoi lavori, memoria e testimone autorevole di libertà e dei diritti dell'uomo, voce critica sempre capace di ridestare le nostre coscienze e di lasciare un patrimonio prezioso per la crescita e il futuro delle nuove generazioni", ha osservato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

"Oggi celebriamo una persona che ci ha lasciato - ha aggiunto l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti - ma le sue testimonianze rimarranno alle future generazioni".