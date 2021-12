Al parco con un tirapugni: denunciato un 18enne

Girava con un tirapugni con le punte acuminate e per questo è stato denunciato. Un giovane di 18 anni è stato sorpreso dagli agenti del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine e della Polizia Giudiziaria in possesso dello strumento atto ad offendere ed è scattato il deferimento, nonché il sequestro dell'oggetto in questione.



La scoperta è stata fatta nel corso di una serie di controlli nella zona del Terminal studenti di Piazzale Rita Levi Montalcini, nel capoluogo friulano, e proseguiti in alcuni parchi cittadini per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.