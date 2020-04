Al supermercato per spacciare cocaina

E' uscito di casa, ignorando le restrizioni in atto per contenere l'emergenza Coronavirus. Ufficialmente per fare la spesa, ma in realtà per rifornirsi di droga.

Un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Pordenone, in ricognizione all’esterno di un supermercato cittadino, ha però notato il giovane che, uscito dal supermercato senza borse della spesa, saliva a bordo di un’autovettura in sosta nel parcheggio.



I poliziotti hanno seguito l’autovettura, riuscendo poso dopo a fermarla per identificare il conducente, un 38enne pordenonese, e chiedendogli l’autocertificazione attestante il suo spostamento.



L’uomo, pregiudicato, aveva nascosto nel giubbotto un involucro di cellophane contenente cocaina per un peso pari a circa 17 grammi.



Accompagnato in Questura per le pratiche di rito, costatata la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina ex D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), si è proceduto con la perquisizione domiciliare. Qui, all’interno di due garage adibiti a ricovero attrezzi, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcuni dischetti di cellophane ritagliati pronti per il confezionamento delle droga, ed altri involucri di cellophane già utilizzati, con evidenti tracce di residui di cocaina.



In casa gli agenti della Questura di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato una dose di hashish, una di marijuana e, occultato sotto un pensile, un bilancino di precisione digitale, verosimilmente utilizzato per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi da destinare all'attività di spaccio.Così, il 38enne pordenonese, commesso in un negozio, è stato posto agli arresti domiciliari. L'essere uscito di casa al 38enne è costato anche una sanzione per aver violato le diposizioni in materia di divieto di spostamento, per il contenimento e contrasto del COVID-19, ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020.Alle 10.30 di oggi, sabato 4 aprile, si è svolta l’udienza di convalida in videoconferenza tra l’Ufficio del GIP, Procura e Questura di Pordenone. Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.