Al Triangolo della Sedia serve una nuova cura

Il Triangolo della Sedia annaspa: dopo la crisi degli Anni 2000 che ha decimato le aziende, ora si è abbattuta quella pandemica. Serve una visione radicalmente nuova fatta di gestione accorta del territorio e collaborazione tra aziende, che invece pare mancare completamente secondo Lucio Bergamasco, titolare della Comec Group, azienda di San Giovanni al Natisone specializzata nella realizzazione di macchine per la lavorazione del legno.

L’industriale ha lanciato un appello ai sindaci di quel che fu il Triangolo della Sedia per un deciso cambio di passo delle politiche finora seguite: basta con strade inutili o peggio mal fatte, stop al consumo di suolo e lo spreco di denaro pubblico per puntare invece alla manutenzione del territorio e sul recupero delle zone industriali degradate o semi abbandonate, in nome di un cambio radicale delle politiche industriali e amministrative sinora seguite.



“Esportiamo il 95% del nostro prodotto - spiega Bargamasco - non dipendiamo da questo distretto se non in minima parte. Affrontiamo il cambiamento a viso aperto, tanto che continuiamo ad assumere personale.



Se però mi guardo attorno, vedo una miriade di capannoni vuoti. Sulla gestione del territorio c’è stata miopia totale da parte degli amministratori e pure degli imprenditori che, anziché investire sull’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, quando avevano quattro soldi li usavano per costruire capannoni da mettere in affitto.Questo processo è andato avanti indisturbato per anni perché nessuno ha voluto compiere scelte chiare e lungimiranti, con il risultato che siamo pieni di piccoli capannoni che ora nessuno vuole”.Bergamasco è convinto che serva coraggio: “Ora bisogna chiamare a raccolta gli operatori economici rimasti e farli ragionare in maniera nuova, fatta di unione delle forze, di aggregazione. Nel Manzanese la moria delle aziende si è verificata in dimensioni tanto catastrofiche anche perché si sfruttavano l’una con l’altra. La filiera deve essere virtuosa e solidale e non può più significare che uno cresce perché soffoca l’altro. Se invece parliamo di infrastrutture - sottolinea l’imprenditore - dobbiamo puntare alle cose essenziali, non certo alle solite opere faraoniche. Che si tratti di banda larga o di fognature sono queste le cose che servono a un imprenditore per lavorare nel 2020. E invece in tutti questi anni la discussione degli amministratori locali si è concentrata su strade e aree festeggiamenti e non sul lavoro e la sua cultura”.