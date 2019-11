Al via entro l'anno gli escavi del Canale Valentinis

Riaperta dopo due anni la passeggiata del Canale Valentinis a Monfalcone. Si risolve così l’annoso problema non solo dei posti barca – circa 22 – che ora torneranno ad essere operativi ma anche la riapertura della pista ciclabile, chiusa fino ad oggi.

Ora il canale attende solo di essere dragato con gli escavi che lo possano portare a tre metri di profondità. A confermarlo il direttore generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone, Cesare Bulfon, che ha precisato alla cerimonia di riapertura come sia stato anche risolto il problema dei fanghi che saranno smaltiti. Il parere ministeriale è già in mano anche alla Capitaneria di Porto e, su dieci ditte contattate, due hanno risposto. Dopo l’affidamento entro la fine dell’anno o l’inizio del 2020 il problema dovrebbe essere completamente risolto.

“È il punto più a nord del Mediterraneo ed è una passeggiata oltre che pista ciclabile fondamentale. Con l’inverno le barche riavranno il proprio ormeggio. È una restituzione alla città di Monfalcone così come l’escavo del canale”, sottolinea il sindaco, Anna Cisint. “Siamo in una fase in cui siamo sicuri di poter procedere con l’escavo fino ai tre metri, importante per i natanti e le imbarcazioni ma anche perché partirà una lettera al presidente Fedriga e all’assessore Pizzimenti affinché Monfalcone diventi uno dei punti di attracco del Delfino Verde. Ciò per rendere Monfalcone ancora più attrattiva essendo noi una realtà di mare”. C’è poi il progetto di riqualificazione del canale del valore di circa 4 milioni di euro. “Siamo nei procedimenti amministrativi”, conclude il sindaco, “terminai i quali procederemo alla gara e realizzeremo il progetto ché darà la possibilità alle società nautiche di mantenere i propri posti barca ma anche alle attività commerciali che vorranno insediarsi”.