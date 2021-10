Al via i lavori in Strada del Friuli

Da lunedì 4 ottobre, a Trieste, al via i lavori di messa in sicurezza delle parti del muro di contenimento in pietra ai lati della frana che ha interessato la strada del Friuli, in prossimità dell’abitato di Contovello. Gli interventi consisteranno nella ricostruzione della parti di muro crollate, consentendo la completa riapertura della strada.