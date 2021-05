Al via i lavori in via Vittorio Veneto a Udine

Da lunedì 24 maggio inizia la seconda fase dei lavori di rifacimento di via Vittorio Veneto, a Udine. Per una decina di giorni quindi tutto il tratto tra piazza Duomo e via Piave e Gorghi sarà chiuso. Anche l'accesso veicolare a via Marinelli sarà inibito al transito veicolare.

Il 5 giugno, tempo permettendo, riaprirà (per i soli frontisti) il tratto tra via Piave e via Marinelli.



I lavori termineranno indicativamente il 12 giugno e poi ci vorrà una settimana per la "maturazione della resina" (quindi la riapertura è prevista per il 18 o 19 giugno).

Ai residenti ai quali sarà impedito l’accesso al proprio passo carraio verrà data la possibilità di ottenere un pass per la sosta gratuita nelle aree blu limitrofe.