Al via la sanificazione delle strade a Monfalcone

Al via alla sanificazione delle strade, a Monfalcone. Da oggi, martedì 17 marzo alle 19.30, e per tre giorni, 100 chilometri di strade del territorio comunale saranno sottoposte a trattamento come ha annunciato la sindacab, che precisa che l’operazione avrà inizio alle 19.30. La disinfestazione prevede l'utilizzo con una soluzione di ipoclorito di sodio come previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà utilizzata una speciale sostanza al cloro letale per le cellule del virus. L’intervento sarà realizzato grazia alla disponibilità della ditta 3D che si offerta di offrire gratuitamente il servizio, una parte del quale sarà svolto anche con l’intervento della Protezione civile e del personale del Comune.



L’operazione si svilupperà attraverso la nebulizzazione di una soluzione di ipoclorito di sodio al 2 % come indicato nelle guide ECDP e OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità per la disinfezione delle superfici dure, andando a disinfettare non solo le strade e i marciapiedi fino a 2 metri d’altezza, ma anche l’esterno dei cassonetti, i cestini, i mancorrenti di appoggio e tutti quei manufatti che sono toccati da più persone.



Il sindaco Cisint ha ringraziato la società 3D cosi come una serie di altre imprese che si sono messe a disposizione gratuitamente dell’amministrazione comunale per affrontare al meglio questa fase, fra le quali la Croce Blu Leziazia, che ha offerto servizi di trasporti che saranno utilizzati dal Comune per supportare i soggetti vulnerabili che ne abbiano necessità e la lavanderia Prizon per la sanificazione di divise, anche delle forze dell’ordine, tute e mascherine."Una vera e propria gara di solidarietà – ha sottolineato il sindaco Cisint – che ha riguardato anche la messa a disposizione di mascherine, 200 dalla Sbe, 100 da Fincantieri e 310 dalla ditta Saz Impianti".