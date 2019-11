Al via una speciale caccia alle cimici

E' ai blocchi di partenza, in regione, la raccolta autunnale della cimice marmorata asiatica Halyomopha halys, insetto che sta provocando gravi danni alle produzioni agricole regionali.

L'Ersa chiede la collaborazione dei cittadini per contrastare la proliferazione dell'insetto. E' sufficiante installare scatole o scatoloni in posizioni protette dove gli insetti possano trovare riparo per l'inverno e possano essere messi nelle condizioni ottimali per lo svernamento, così da avere in primavera il maggior numero possibile di cimici vitali da poter utilizzare per gli allevamenti degli antagonisti naturali utili per la lotta biologica (quali ad esempio la «vespa samurai», Trissolcus japonicus), da diffondere poi sulle colture, qualora l'operazione venisse autorizzata dai Ministeri competenti.

Sono preferibili locali non riscaldati in cui le cimici hanno accesso come capannoni e sottotetti. Le scatole "acchiappacimici" dovranno essere collocate preferibilmente nelle zone alte e al riparo delle piogge. I contenitori devono essere di materiale traspirante (es. cartone o legno), avere fessure non sigillate e all’interno dei materiali adatti a far camminare agevolmente gli insetti (es. carta di giornale appallottolata, pezzi di cartone arrotolati, etc.).

Le scatole vanno messe al più presto e le cimici rinvenute in altri luoghi di svernamento possono essere collocate al loro interno, meglio di mattina presto o comunque quando le temperature sono più basse. Gli insetti, per non compromettere gli antagonisti, non devono essere trattati con insetticidi.

A febbraio sul sito www.ersa.fvg.it saranno comunicate le modalità di consegna del materiale. Per ulteriori informazioni: cimiceasiatica@ersa.fvg.it