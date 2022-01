Al volante con la patente sospesa, travolge e uccide un uomo

Un uomo di 63 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa sul lago di Como. L'investitore, un giovane di 26 anni residente nel Friuli Occidentale, è rimasto a sua volta ferito in modo lieve. E' stato arrestato dai Carabinieri per omicidio stradale.

Dai primi accertamenti non avrebbe potuto essere alla guida in quanto la patente gli era stata sospesa per guida in stato di ebbrezza. Ora è piantonato in ospedale.

La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte, quando il 63enne è stato travolto dalla Subaru Impreza condotta dal giovane; è stato scaraventato nel greto di vicino torrente Liro e per lui non c'è stato nulla da fare.