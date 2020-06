Guidava con un tasso alcolemico di 3,42 grammi litro. È in queste condizioni di ubriachezza che un uomo di 61 anni, residente in provincia di Udine, è stato trovato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine nella serata di ieri.

È stato fermato per un normale controllo su strada, nel comune di Cassacco, ed è stato sottoposto all'alcoltest. Gli esiti, positivi, hanno portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sottoposta a sequestro.