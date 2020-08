Al volante senza assicurazione e senza patente

Controlli della Polstrada intensificati in questo primo weekend di agosto lungo tutte le arterie di grande viabilità del Friuli, per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Dal 27 luglio al 2 agosto le pattuglie della Polizia Stradale di Udine hanno controllato 498 veicoli; 241 sono state le infrazioni complessivamente elevate per un totale di 553 punti decurtati. Le patenti ritirate sono state 10, alle quali si aggiunge una carta di circolazione.

Da segnalare che nella serata di sabato, durante un controllo mirato alle verifiche delle condizioni psicofisiche dei conducenti e allo stato dei veicoli, una pattuglia della Sottosezione di Amaro ha notato una Fiat Punto in uscita al casello di Gemona dell'A23, con tre persone a bordo. Gli operatori hanno deciso di controllare il veicolo, seguendolo fino a fermarlo in condizioni di sicurezza lungo la statale 13 a Gemona del Friuli.

Da una rapida verifica in banca dati è emerso che l’auto non era assicurata e il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Sono quindi scattate sanzioni amministrative per un importo totale di 5.978 euro, oltre al sequestro amministrativo del veicolo.

Nel periodo, sono state 45 le violazioni per eccesso di velocità contestate nell’immediatezza, cinque i servizi autovelox effettuati lungo l’autostrada A4, 20 le violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e cinque per l’uso del telefonino alla guida.