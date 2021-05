Sanzionato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Trieste per non aver mai conseguito la patente. Si tratta di un kosovaro del 1994, residente in città, fermato e controllato da una Volante alla guida dell’autovettura in strada di Cattinara, assieme a due suoi connazionali.

Poco dopo sul posto si è recato il padre del sanzionato, intestatario del mezzo che è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Ritirata anche la carta di circolazione.