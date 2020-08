Al volante ubriaca, con un tasso 4 volte il limite

Nella notte tra sabato e domenica le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina e delle Stazioni di Barcola e di Aurisina si sono dedicate ai controlli alla circolazione stradale, in particolar modo in località Sistiana Mare. Sono 181 le autovetture e 543 le persone controllate, una delle quali è stata sottoposta ad accertamento con l’etilometro. Si tratta di una 29enne triestina che ha fatto registrare un tasso alcolico da record: ben 4 volte superiore al limite massimo consentito. Per la giovane è scattato l’immediato ritiro della patente, il sequestro dell’autovettura finalizzato alla confisca e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.



Stessa sorte è toccata a un 32enne triestino di origini serbe e a un 34enne sloveno che al controllo hanno fatto registrare un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Anche per loro è scatto l’immediato ritiro della patente e la segnalazione per guida in stato di ebbrezza.



Nel complesso, nonostante gli eccessi segnalati, il servizio svolto nell’arco notturno ha messo in evidenza una maggior consapevolezza degli automobilisti in merito alle proprie condizioni psico-fisiche. Con sempre maggiore disinvoltura, infatti, viene fatto ricorso a mezzi e modalità alternativi per raggiungere la propria destinazione in sicurezza.