Al volante ubriachi, cinque patenti ritirate

Nel giro di pochi giorni, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno pizzicato ben cinque automobilisti che si erano messi al volante dopo aver bevuto. Per loro è scattato il ritiro della patente.

Si tratta di un 50enne sacilese, denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo era stato fermato per un controllo in via Bertolissi; ai militari non era sfuggito il forte odore di alcol. Sottoposto a etilometro, presentava un valore di 1,49 g/l.

Ancora più alto il tasso di alcolemia rilevato, sempre a Sacile, in via San Giovanni del Tempio, dove era stata segnalata un’auto che procedeva a zigzag. Il conducente, un 42enne di Conegliano, infatti, presentava un valore pari a 2,69 g/l.

Ad Aviano, i Carabinieri erano intervenuti domenica sera per un’auto uscita di strada in via De Zan. Il guidatore, un 33enne pregiudicato, domiciliato in zona, aveva un tasso alcolemico di 1,06 g/l.

Nella notte tra domenica e lunedì, anche un 25enne è finito fuori strada con la sua auto, mentre stava percorrendo la Pontebbana, in comune di Fontanafredda. Per il giovane l’etilometro segnava un valore di 1.77 g/l. In macchina, però, i militari hanno trovato anche due grammi di marijuana. Il giovane, quindi, è stato anche segnalato quale assuntore di stupefacenti.

Ieri, infine, i carabinieri di Polcenigo hanno denunciato un 23enne di Sacile che, mentre percorreva l’ex provinciale 29 a Budoia, ha perso il controllo dell’auto, abbattendo la segnaletica verticale. L’accertamento con l’etilometro ha confermato che aveva bevuto: nel sangue c’era un tasso di alcol di 1,40 g/l.