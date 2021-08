Al volante ubriachi o sotto l'effetto della droga, saltano sei patenti

Proseguono anche i controlli per la sicurezza della circolazione stradale che, nel Friuli Occidentale, hanno fatto saltare sei patenti.

I Carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti un 23enne cittadino tunisino residente nel Bergamasco, operaio, con segnalazioni di Polizia. Il 7 luglio alle 23.30 in via Cavour, a Fontanafredda, alla guida della propria auto manifestava chiari sintomi di chi ha assunto droghe; è stato sottoposto a pre-test tossicologico (con esito positivo) e a succesivi accertamenti sanitari che ne attestavano la positività ai cannabinoidi. Patente di guida ritirata.

I militari dell’Aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 66enne di Cordignano, pensionato, con segnalazioni di polizia poichè alle 19 circa del 18 luglio, lungo la statale 13, in località Cornadella, aveva gli occhi lucidi e arrossati e forte alito alcolico. L'etilometro ha confermato i sospetti: aveva un tasso di alcolemia pari a 1,08 g/l. Veicolo affidato a persona idonea a condurlo, patente di guida immediatamente ritirata.

Denunciato dai Carabinieri di Sacile anche un 43enne di Bari che il 19 maggio alle 18 a Brugnera a bordo dell’auto di lavoro, mentre percorreva via Camol, è uscito di strada rimanendo lievemente ferito. Successivi accertamenti effettuati all'ospedale civile di Pordenone hanno stabilito che al momento del sinistro si trovava in condizioni di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,50 g/l. Era, inoltre, alla guida del veicolo aziendale con patente di guida revocata dal Prefetto di Bari per mancanza dei requisiti fisici.

I Carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno denunciato per rifiuto dell’accertamento sullo stato di guida sotto l'effetto di droghe una 23enne di Portogruaro. Alle 21.50 del 21 luglio, lungo via Cavallotti a Roveredo in Piano, ai militari ha confessato di aver recentemente consumato sostanze proibite. Gli accertamenti preliminari con pretest hanno dato esito positivo, ma la giovane si è rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici in ospedale. Patente di guida immediatamente ritirata, veicolo affidato a persona idonea a condurlo.

Denunciato dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile anche un 24enne cittadino americano, effettivo alla base Usaf di Aviano, che non ha voluto sottoporsi all’accertamento sullo stato di ebbrezza. In via Gallini, ad Aviano, il giovane è stato sottoposto più volte all'etilometro, ma non soffiava abbastanza. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia militare americana con un interprete. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.