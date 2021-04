Al volante ubriachi o sotto l'effetto di sostanze, saltano diverse patenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno fermato diversi conducenti, al volante sotto l'effetto di alcol o sostanze.

I militari di Fontanafredda hanno denunciato per rifiuto dell’accertamento sull’uso di stupefacenti un 21enne albanese residente a Pordenone. L'1 aprile il giovane è stato fermato, intorno alle 19.30, in via Garibaldi, a Roveredo in Piano, alla guida di un'auto non di sua proprietà con chiari sintomi di chi ha assunto droga. Alla pattuglia ha confessato di aver poco prima fumato uno spinello, ma non ha voluto sottoporsi ai test preliminari nè agli esami tossicologici in ospedale. La patente gli è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato recuperato dal soccorso stradale. Il 21enne, assieme ai tre passeggeri, è stato anche multato per violazione delle norme anti-Covid.

Nel corso della serata del 14 aprile, intorno alle 19, in via Donatori di Sangue, sempre a Roveredo, gli uomini dell'Arma hanno sottoposto a controllo un 21enne del luogo che aveva cercato di evitare la pattuglia. Appariva nelle condizioni di chi ha assunto stupefacenti ed era già stato sorpreso in precedenza in compagnia di persone dedite al consumo di droghe. Anche in questo caso, il giovane si è riufiutato di sottoporsi agli accertamenti; gli è stata, quindi, ritirata la patente, mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Scattata anche la multa per spostamento senza giustificato motivo.

Denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Sacile una 40enne di Meduna di Livenza con specifiche segnalazioni di polizia; anche lui si è riufiutato di sottopors ad alcol test.

All'una del 15 aprile fermata una donna che, alla guida di suv, ha affrontato una curva ad alta velocità, rischiando di schiantarsi contro la Gazzella dell’Arma. Raggiunta nei pressi della vicina zona industriale, la conducente emanava un forte odore di alcol e rifiutava di sottoporsi agli accertamenti; è stata sanzionata per guida senza patente (non aveva con sè il documento) e per l'alta velocità. Anche il passeggero 53enne non era in condizione di guidare a causa dell’alcol. Entrambi sono stati anche multati per spostamento senza motivo durante il coprifuoco.

Questa notte, intorno alle 4.20, infine, i Carabinieri di Aviano, in via De Zan, hanno sottoposto a controllo un'auto condotta da un 46enne della zona. L’uomo evidenziava chiari sintomi da recente assunzione di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento con etilometro, faceva registrare valori di alcolemia pari a 1,97 g/l. E' stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, la vettura è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.