Al volante ubriachi, quattro persone denunciate

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato quattro persone per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche.

Nel dettaglio, a Prata a finire nei guai è stato un 58enne autotrasportatore laziale, con specifiche segnalazioni di polizia. Nel primo pomeriggio del 18 febbraio, i militari avevano ricevuto diverse segnalazioni dalla zona di via Palazzetto, a Ghirano. L’uomo aveva parcheggiato l’autoarticolato contromano in corrispondenza di una curva, creando difficoltà alla circolazione. Il camionista, che manifestava evidenti sintomi da abuso di alcol, è stato sottoposto all’etilometro, accertando un tasso di alcolemia pari a 1,82 g/l. Il mezzo pesante è stato fatto recuperare dall’azienda proprietaria mentre per il conducente è scattato l’immediato il ritiro della patente.

I Carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato anche un 28enne militare americano, effettivo alla base Usaf di Aviano. Nel pomeriggio del 7 febbraio, via Strada Geromina a Sacile, il giovane aveva perso il controllo della propria auto, abbattendo il cancello di un’abitazione. Trasportato all’ospedale di Udine per le cure del caso, i campioni biologici prelevati hanno attestato che guidava con un tasso di alcolemia pari a 1,33g/l. E’ quindi scattato il ritiro della patente mentre la vettura, gravemente danneggiata, era stata recuperata da un’officina autorizzata.

I Carabinieri della stazione di Caneva, poi, hanno fermato un 39enne di origini cubane residente a Sacile. Nella prima serata del 12 febbraio, lungo la bretella autostradale, nei pressi del centro raccolta rifiuti di Caneva, era stata segnalata un’auto che circolava a fari spenti. Il conducente, oltre a non accorgersi delle segnalazioni dei militari, procedeva zigzagando. Fermato il veicolo, l’uomo è stato sottoposto all’etilometro, riscontrando un tasso di alcolemia pari a 2,19 g/l. Si è anche scoperto che il 39enne non era in possesso di patente di guida poiché mai conseguita. Ai militari ha detto di essere in possesso di patente cubana – che non ha esibito – ma essendo residente in Italia da oltre un anno, avrebbe dovuto provvedere alla sua conversione. Quindi, oltre alla denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche gli è stata contestata anche la guida senza patente, la circolazione contromano e a fari spenti in orario notturno. Alla proprietaria del veicolo è stata contestata la violazione amministrativa dell’affidamento a persona priva di patente.

Infine, i Carabinieri di Caneva hanno anche denunciato un pensionato 60enne, nato in Svizzera e domiciliato a Caneva, che il 17 febbraio, poco dopo le 19, in via Matteotti, a Caneva, aveva perso il controllo della propria vettura urtava un pilastro del ponte sul Meschio, uscendo di strada fortunatamente senza finire nel fiume. Sottoposto ad accertamento con l'etilometro, aveva un tasso di alcolemia pari a 1,30 g/l. Patente di guida ritirata, veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni.