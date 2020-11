Al volante ubriachi, saltano diverse patenti

Nell'ultimo mese, i militari dell'Arma della Compagnia di Sacile hanno scoperto diversi automobilisti al volante in stato di alterazione. In particolare, hanno denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche un uomo di 41 anni, cittadino ucraino residente a Conegliano. Lo scorso XVI ottobre, poco dopo le 21, a Sacile, lungo la statale 13 Pontebbana, è stato trovato alla guida di una Jeep con un tasso alcolemico di 3,03 grammi litro. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e la patente è stata ritirata.

Sempre i militari della Radiomobile hanno denunciato a piede libero, per il medesimo reato, un uomo di 45 anni della Repubblica Dominicana, residente a Sacile. Il 10 ottobre, poco dopo le 2, aveva perso il controllo della sua auto, finendo in un fossato. È stato sottoposto ad accertamenti con l'etilometro ed è risultato positivo, con 1,74 grammi litro. La patente gli è stata ritirata e la vettura sequestrata.

Poi, ancora una volta, l'aliquota Radiomobile, al termine delle indagini, ha denunciato per guida sotto l'influenza di stupefacenti un uomo di 42 anni di Pordenone con precedenti di polizia. Alla guida della sua auto, a Pasiano di Pordenone, senza averne alcuna responsabilità, era rimasto coinvolto in un incidente stradale con altri due veicoli. Aveva riportato delle lesioni ed era stato sottoposto ad accertamenti finalizzati a verificare il tasso alcolemico e l'eventuale assunzione di droghe. All'esito dai prelievi, è stato accertato che, durante l'incidente, quindi durante la guida, aveva assunto cannabinoidi. Sono state avviate le procedure per il ritiro della patente di guida.

È finito nei guai, denunciato dai Carabinieri di Caneva, per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, un uomo di 58 anni di Cordignano, provincia di Treviso, che il 25 ottobre, intorno alle 18, a Caneva, controllato alla guida della propria auto, è risultato positivo a un accertamento eseguito con l'etilometro, per valori di 2,48 grammi litro. La vettura è stata posta sotto sequestro ed è stata ritirata la patente di guida.

L'aliquota Radiomobile ha denunciato, per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, anche un uomo di 48 anni di Sacile che, il 24 ottobre, alle 21, a Sacile, in via Canova, all'altezza dell'incrocio con via dello Stadio, era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Si era scontrato con una vettura condotta da una donna di 49 anni di Sacile che aveva riportato alcuni giorni di prognosi, a seguito di alcune lesioni. Sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con 1,70 grammi litro. Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona idonea alla sua conduzione.

Infine, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, sempre per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, anche un cittadino di 31 anni, rumeno, residente a Pasiano. Il primo novembre ha perso il controllo della sua auto in via Bronzette di Pozzo, a Pasiano. Nell'impatto è uscito di strada e si è cappottato. Soccorso dai sanitari, ricoverato in ospedale, è stato dimesso dopo pochi giorni; è risultato positivo alle analisi effettuate sui campioni biologici con valori di etanolo nel sangue pari a 1,52 grammi litro. La patente gli è stata ritirata e il mezzo non è stato sequestrato a causa degli ingenti danni che ha riportato nell'incidente.