Al volante ubriachi, saltano quattro patenti

Raffica di denunce per persone che si sono messe alla guida dopo aver bevuto. Ieri, al termine di diversi accertamenti, i Carabinieri delle Stazioni di Codroipo, Majano e Martignacco hanno denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai un uomo di 37 anni residente a Codroipo, sorpreso alla guida della propria auto con un tasso di 1,51 grammi/litro di alcol.

Un 43enne residente a Colloredo di Montalbano è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro.

Un 50enne residente a Udine, controllato dai militari, aveva un tasso alcolemico di 1,72 grammi per litro. Aveva perso il controllo della sua vettura ed era finito fuori dalla carreggiata.

Un 42enne residente Ragogna era al volante con un tasso alcolemico di 2,34 grammi/litro; anche in questo caso, è stato sottoposto all'alcoltest dopo che, con il suo veicolo, era uscito autonomamente dalla carreggiata. Tutte le vetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre le patenti sono state ritirate.