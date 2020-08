Al volante ubriachi, saltano quattro patenti

Non si sono fermati, nel periodo agostano, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sacile che, da inizio mese, hanno denunciato quattro conducenti (con conseguente ritiro della patente) per guida in stato di ebrezza.

Il primo episodio sabato 1 agosto quanto un 25enne albanese ha perso il controllo della sua auto, in via San Giovanni del Tempio, a Sacile, finendo fuori strada. Ferito, era stato sottoposto all’alcoltest, che aveva dato un valore pari a 2,55 g/l.

Denunciato per essersi sottratto al test, invece, un 53enne di Aviano, recidivo. Fermato il 14 agosto alla guida di un autocarro, non di sua proprietà, era risultato in palese stato di alterazione, ma aveva finto di non avere abbastanza fiato per sottoporsi all’etilometro.

Nei guai anche un 26enne di Sacile che, all’alba del 18 agosto, ha perso il controllo dell’auto in via Alighieri, terminando la sua corsa contro i veicoli in sosta, che sono stati danneggiati. Anche in questo caso il guidatore è stato sottoposto all’alcol test, che ha certificato un valore di 1,58 g/l.

Infine, un 29enne cittadino turco è stato fermato il 16 agosto, sempre a Sacile; ai militari non sono sfuggiti occhi lucidi e alito fortemente vinoso. L’etilometro ha confermato i sospetti: aveva un tasso alcolemico di 1,67 g/l.