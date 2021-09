Al volante ubriaco, denunciato

La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Moggio Udinese, nell’ambito del territorio di competenza, qualche giorno fa, ha fermato una monovolume Renault e controllato il conducente che, fin da subito, ha manifestato una sintomatologia psico-fisica alterata dall'assunzione di alcolici. Lo stesso è stato sottoposto al controllo con l’etilometro in dotazione al NOR del Comando Compagnia Carabinieri di Tarvisio, risultando positivo a entrambe le prove previste.

Il conducente, un uomo di 57 anni della zona, al momento del controllo è risultato positivo ben oltre il limite consentito, con un tasso alcolemico di 1.69 g/l nella prima prova e 1,61 g/l nella seconda. All’esito dell’accertamento i Carabinieri di Moggio Udinese, dopo aver verbalizzato, hanno proceduto nei suoi confronti con la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata immediatamente ritirata. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente – ai sensi dell’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada - in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.