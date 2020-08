Al volante ubriaco, nei guai un camionista

La Polstrada di Pordenone ha denunciato il conducente di un autoarticolato con targa croata, fermato lungo l’A28 con un tasso alcolico di 2,50 g/l. Il mezzo è stato intercettato venerdì sera, intorno alle 22, mentre zigzagava all’altezza di Portogruaro, in direzione di Pordenone. A bordo del veicolo, poi, erano presenti numerose bottiglie di birra vuote.

Per l’uomo, un 52enne croato, è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, aggravata perché commessa da conducente professionale di veicolo superiore a 3,5 tonnellate, in ore notturne. In questi casi il Codice della Strada prevede una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno.

Domenica sera, lo stesso conducente, già accompagnato in un albergo della zona, è stato trovato da una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone a vagare in calzoncini corti e canottiera sotto la pioggia nei pressi dell’autostrada, senza denaro e senza documenti. Il capo pattuglia ha provveduto ad accompagnarlo in un altro albergo, anticipando di tasca propria il costo della camera.

Il giorno dopo l’impresa croata ha provveduto a pagare le sanzioni e a rimborsare le spese, recuperando il veicolo, sottoposto a fermo, e il dipendente.