Al volante ubriaco, scatta la denuncia

Domenica sera la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 1951. A seguito di un sinistro nei pressi di Santa Croce, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo; il personale della Volante del Commissariato di Duino Aurisina l’ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Sempre la Volante Duino ha restituito ieri sera al legittimo proprietario il motoveicolo che gli era stato rubato a Opicina ieri notte. È stato ritrovato in via Biancospino.