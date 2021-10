Al volante ubriaco, si schianta contro un'auto in sosta

Venti metri di frenata, segnaletica divelta e impatto contro auto in sosta. E' successo questa mattina, poco prima delle 6, lungo viale Miramare, a Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Duino un 30enne di Ronchi dei Legionari ha perso il controllo della propria Volkswagen Golf, abbattendo la segnaletica di un'aiuola spartitraffico e invadendo la corsia opposta, per finire la sua corsa contro un'auto in sosta.

Per fortuna, a quell'ora, la strada era deserta e anche i due occupanti la Golf sono rimasti illesi. Sottoposto alla prova etilometrica, da parte dei Carabinieri di Duino, il 30enne ha riportato valori quattro volte il consentito.

A quel punto la pattuglia di Duino gli ha ritirato la patente e lo denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche una pattuglia di Barcola e Miramare per coadiuvare i colleghi per rilievi la viabilità.