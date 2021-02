Al volate ubriachi, nei guai due conducenti

I Carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 28enne di Pordenone, con precedenti di polizia.

Alle 23 di mercoldì 3 febbraio, a Porcia, è stato sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di ebrezza. I militari hanno immediatamente ritirato la sua patente, mentre la vettura - senza copertura assicurativa - è stata sequestrata e affidato a un'officina autorizzata. Nei confronti del giovane è scattata pure la multa per mancato rispetto del coprifuoco.

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 49enne della zona, con precedenti di polizia. Lunedì 1 febbraio, poco dopo le 20 a Fontanafredda, in via Brugnera, l'uomo, alla guida di un'auto intestata a terzi, ha perso il controllo, cappottandosi fuori strada.

All’arrivo dei militari per i rilievi, l’uomo - che non ha riportato lesioni - è apparso in evidente stato di alterazione alcolica. L’esito dell’etilometro attestava infatti valori di alcolemia pari a 1,26 g/l. Gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato recuperato da un autosoccorso autorizzato.