Alberi sradicati dal vento a Fossalon di Grado

Attimi di apprensione a Fossalon di Grado dove, in mattinata, a causa del forte vento che sta spazzando gran parte della regione, alcuni alberi sono crollati. È stato necessario chiudere alcune strade per consentire ai mezzi di soccorso di operare e rimuovere rami e tronchi sradicati dalle raffiche. Sul posto la Polizia Locale assieme ai Vigili del Fuoco, oltre che operatori della Tim per la messa in sicurezza dei pali della linea telefonica che ha richiesto la chiusura di via Valle e via Cittanova. Il tutto si è risolto nel giro di poche ore.