Albero caduto in mezzo alla strada, automobilista ferita

Ieri sera, la squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta per soccorrere una ragazza che, mentre stava percorrendo in auto l'ex provinciale 1, al km 49, tra Valeriano a Pinzano, non è riuscita a evitare l'impatto con un albero caduto in mezzo alla strada. Ha perso il controllo della vettura, finita nel fossato che costeggia la carreggiata.

I pompieri hanno prestato i primi soccorsi alla ragazza, in attesa dei sanitari giunti da Spilimbergo con un'ambulanza, poi hanno liberato la carreggiata rimuovendo e tagliando l'albero. Sul posto i Carabinieri di Montereale.