Alcolici a una minorenne, chiuso il Bar Più di Cordenons

Questa mattina, il personale della Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un provvedimento di sospensione per 45 giorni dell'attività del Bar Più di Cordenons, disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio.

La misura è stata disposta d'urgenza dopo che, nella notte tra giovedì e venerdì, nel locale in via Chiavornicco, una ragazzina di 17 anni, dopo aver consumato super alcolici, aveva perso i sensi ed era stata costretta a un ricovero urgente in ospedale per intossicazione alcolica.

La chiamata al 118 era arrivata dopo le 3 di notte di venerdì mattina da parte del padre della ragazzina che, arrivato a prenderla per riportala a casa, ha subito colto la gravità della situazione. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno identificato i componenti della comitiva di amici della 17enne che si trovavano fuori dal locale, dove era in corso il tradizionale appuntamento del giovedì sera con la festa Coco Loco, durante la quale erano stati somministrati i superalcolici che avevano determinato il ricovero dalla minore all’ospedale.

Ieri sono stati ascoltati altri ragazzi e alcuni genitori e si è capito che l'alcol era stato venduto a diversi minorenni. Nella stessa serata, un altro 17enne si era sentito male, sempre perchè aveva bevuto troppo.

Al titolare del locale sono state contestate e notificate due violazioni amministrative di somministrazione di bevande alcoliche a due 17enni, che prevede in caso di recidiva la sospensione dell’attività per 3 mesi.