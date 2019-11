All’alt della Polstrada finge d’essere un altro

Nel corso dei controlli della Polizia Stradale di Udine, si segnala un curioso caso che ha per protagonista un camionista, fermato lungo la A4. L’uomo, italiano, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha detto ai poliziotti di non avere con sé i documenti. Gli agenti, che avevano accertato alcune infrazioni, hanno così iniziato a scrivere il verbale, ma il conducente era sempre più nervoso e aveva fretta di riprendere il viaggio. Così, in base al nome dichiarato, hanno deciso di verificare la corrispondenza utilizzando Facebook. Risultato: il guidatore non era chi aveva dichiarato di essere. Le immagini pubblicate nel profilo social raffiguravano un’altra persona…

A quel punto, il camionista è stato costretto a fornire le sue vere generalità, mostrando la patente e dicendo di aver mentito perché aveva paura di perdere punti. Timore che si è concretizzato: la patente gli è stata ritirata, ma è stato anche denunciato per falsa attestazione.

Caduto nella rete della Polizia Stradale anche il conducente di un veicolo che stava marciando sul cerchione, in quanto privo di pneumatico. Gli accertamenti hanno fatto emergere diversi precedenti a suo carico: l’uomo era sottoposto a un divieto di ritorno nel Comune e guidava nonostante non avesse mai conseguito la patente, violazione che gli era stata già contestata altre volte.

Nella settimana dal 18 al 24 novembre, le pattuglie della Stradale hanno controllato 954 veicoli. 869 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore, sette di queste sono risultate positive all’etilometro di cui sei solo nel weekend. 411 sono state le infrazioni complessivamente elevate, con 959 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 13, cinque le carte di circolazione.

Nel corso dell’ultima settimana le pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato 29 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e nove per l’uso del telefonino alla guida. Sono stati, inoltre, rilevati 13 incidenti stradali di cui quattro con feriti.