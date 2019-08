All’ex Cavarzerani serve un ‘coprifuoco’

Il tema sicurezza resta al centro dell’agenda politica di Udine. Dopo quattro rapine nell’arco di poche settimane e vari episodi di violenza, il sindaco Pietro Fontanini illustra le sue ricette per ristabilire l’ordine in città.

A cominciare dalla necessità di fissare un orario preciso di chiusura dell’ex caserma Cavarzerani, la struttura che accoglie il maggior numero di stranieri. La richiesta del primo cittadino sarà formalizzata al Prefetto, affinché gli ospiti abbiano un vero e proprio ‘coprifuoco’.

Oggi l’annuncio, a margine della conferenza stampa di Giunta, quando Fontanini, assieme agli assessori Alessandro Ciani e Asia Battaglia, ha deciso d’incontrare e portare la solidarietà dell’Amministrazione all’esercente di piazza San Giacomo che, nella notte tra domenica e lunedì, ha subito il danneggiamento della vetrata del locale da parte di alcuni migranti pakistani, che hanno anche terrorizzato il personale presente in quel momento nel bar.

“Siamo molto preoccupati. E’ un episodio grave e non possiamo accettare questi modelli di comportamento”, commenta Fontanini. “Chiedo anche alle forze dell’ordine un maggior presidio della città. Noi cercheremo d'intensificare la presenza della Polizia locale, ma è chiaro che alcuni compiti spettano esclusivamente a Polizia di Stato e Carabinieri”.

“Dobbiamo fermare questo andazzo e dare una risposta forte, stando dalla parte degli imprenditori e dei cittadini onesti”, continua Fontanini. “Il Governo è determinato a dare una risposta al problema dei migranti che non si comportano correttamente. Ricordo che noi li manteniamo, in attesa di un giudizio che, nella maggior parte dei casi, non sarà favorevole alla richiesta d’asilo...”.